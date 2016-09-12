23:00 12 сентября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Новая арена ЦСКА - отличный футбольный стадион"

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Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен посещением нового стадиона ЦСКА​. Также он отметил, что арена будет задействована во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Вечером совместно с первым вице-премьером Игорем Шуваловым осмотрели новую арену ЦСКА, - написал в своем твиттере Сорокин. - Отличный футбольный стадион! Новый стадион армейцев также задействуем при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 – здесь будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц.

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