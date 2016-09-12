Алексей Сорокин: "Новая арена ЦСКА - отличный футбольный стадион"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен посещением нового стадиона ЦСКА. Также он отметил, что арена будет задействована во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
- Вечером совместно с первым вице-премьером Игорем Шуваловым осмотрели новую арену ЦСКА, - написал в своем твиттере Сорокин. - Отличный футбольный стадион! Новый стадион армейцев также задействуем при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 – здесь будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц.
Вечером совместно с Первым Вице-премьером Игорем Шуваловым осмотрели новую арену #ЦСКА. Отличный футбольный стадион! pic.twitter.com/XMscFX863R– Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 12 сентября 2016 г.