Алексей Сорокин: "Новая арена ЦСКА - отличный футбольный стадион"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен посещением нового стадиона ЦСКА​. Также он отметил, что арена будет задействована во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Вечером совместно с первым вице-премьером Игорем Шуваловым осмотрели новую арену ЦСКА, - написал в своем твиттере Сорокин. - Отличный футбольный стадион! Новый стадион армейцев также задействуем при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 – здесь будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц.