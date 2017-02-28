Алексей Сорокин: "Нет города, к которому не было бы вопросов по подготовке к чемпионату мира-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин по ходу пятого операционного визита комиссии ФИФА по городам, принимающим Кубок конфедераций, отметил преимущество Казани перед другими городами. Сорокин подчеркнул, что ко всем городам, которые в 2018 году будут принимать матчи чемпионата мира, имеются вопросы.

– Это наш последний тур перед Кубком конфедераций, поэтому сейчас мы сосредоточенны на операционных вопросах, – сказал Сорокин. – В Казани стадион готов. Здесь мы обсуждаем, как проводить игры. Все-таки требования чуть выше, чем к матчами РФПЛ.

Работа строится следующим образом: сначала идет пленарное заседание с городом, с подрядчиками, с ФИФА. Там мы разбираем замечания прошлой комиссии. Разбираются все элементы подготовки в конкретном городе. Все вопросы задаются друг другу, так как все находятся в одной комнате. Сейчас мы находимся в такой фазе, когда решения надо принимать быстро, не покидая город. Затем проверяем безопасность, аккредитацию, телевидение, транспорт и т. д. Каждый отвечает за свою зону. Потом собираемся снова, опять идет обсуждение. Выставляется перечень замечаний и вопросов, которые нужно решить в ближайшее время.

Нет города, к которому нет вопросов. К счастью, что нет тупиковых. Везде это вопрос компромиссов. Где-то лучше одно, где-то - другое. Где-то стадион, где-то гостиницы... Но все вопросы решаемы. (Артур ЕНИКЕЕВ)