Алексей Сорокин: "Необходимое количество гостиниц к ЧМ-2018 будет обеспечено"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что с подготовкой гостиниц к чемпионату мира проблем нет. По его словам, необходимый минимум будет обеспечен.

– Действительно, некоторые гостиницы перестали строиться или строятся с задержкой, но это не повлияет на ход подготовки, потому что мы в целом уже справляемся, – цитирует ТАСС Сорокина. – У нас было несколько ключевых гостиниц, но вопросы по ним мы уже решили, и в целом у нас гостиниц хватит. На Кубок конфедераций их нужно намного меньше того, что есть, здесь даже говорить не приходится, а на чемпионате мира мы все равно справимся. То есть мы полностью укомплектованы, операционный минимум мы обеспечим.