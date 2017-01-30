08:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Нельзя бесконечно придумывать доводы, чтобы "колоть булавкой" чемпионат мира-2018"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что невозможно бесконечно придумывать различные доводы, чтобы придираться к проекту чемпионата мира-2018 в России.

Ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на мировое первенство в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

- Скорее (любые подобные заявления. - Прим. "СЭ") связаны с попыткой привлечь к себе внимание. И у нас такие вещи вызывают только сожаление, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Такие вот эмоции: сожаление и дефицит оригинальных ответов. До этого обсуждали, что у нас какая-то не такая заявка. Потом выяснили, что все с заявкой нормально.

Потом - допинг. Теперь и с допингом вроде разобрались и выяснили, что к футболу отношения он не имеет. Бесконечно нельзя придумывать доводы, с помощью которых можно нас "колоть булавкой". Если люди хотят тратить на это время, мы им можем только посочувствовать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170130/1115594641.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Veg Sneggi

Почему нельзя? Если кто то ненавидит кого то, хоть в индивидуальной плоскости, хоть в коллективной, придумывать себе все новые причины ненависти не так уж и трудно. Именно так и происходит с англосаксонским миром в отношении нас.

10:21

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