Алексей Сорокин: "Нельзя бесконечно придумывать доводы, чтобы "колоть булавкой" чемпионат мира-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что невозможно бесконечно придумывать различные доводы, чтобы придираться к проекту чемпионата мира-2018 в России.

Ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на мировое первенство в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

- Скорее (любые подобные заявления. - Прим. "СЭ") связаны с попыткой привлечь к себе внимание. И у нас такие вещи вызывают только сожаление, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Такие вот эмоции: сожаление и дефицит оригинальных ответов. До этого обсуждали, что у нас какая-то не такая заявка. Потом выяснили, что все с заявкой нормально.

Потом - допинг. Теперь и с допингом вроде разобрались и выяснили, что к футболу отношения он не имеет. Бесконечно нельзя придумывать доводы, с помощью которых можно нас "колоть булавкой". Если люди хотят тратить на это время, мы им можем только посочувствовать.