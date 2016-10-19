Алексей Сорокин: "Мутко должен сохранить пост председателя оргкомитета "Россия-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает, что Виталий Мутко, который займет должность вице-премьера правительства РФ, должен сохранить пост председателя оргкомитета.

– Нет никаких предпосылок, чтобы были изменения в руководстве оргкомитета, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Ни сигналов, ни предпосылок. Думаю, он сохранит свой пост. Тем более его пост в оргкомитете не был связан с его постом в министерстве спорта.

Сегодня Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. А его место в Министерстве спорта займет олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.