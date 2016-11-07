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Алексей Сорокин: "Комиссия ФИФА посетила стадион на Крестовском острове, но не в связи с полем"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что комиссия ФИФА снова посетила стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По его словам, этот визит не связан с проблемами, которые возникли ранее с состоянием поля.

– Комиссия ФИФА сегодня действительно посетила стадион, однако этот визит никак не связан с полем, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Рабочие поездки осуществляются постоянно. Сегодня там работают эксперты, которые занимаются "пристрелкой" камер и расположением платформ под них. Договоренность об этой комиссии была давно, она абсолютно плановая. Там занимаются специалисты бродкастинговых компаний. Разумеется, для их работы поле необходимо внутри стадиона, это плановая работа.

Экспертные поездки по полю стадиона в Петербурге еще предстоят, но это нормальный процесс, не стоит ему предавать какой-то панический размах. Есть конкретный план, как устранить какие-либо колебания и провести работу по укреплению поля.

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http://rsport.ru/football/20161107/1111949488.html

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