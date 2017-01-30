17:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Каких-либо инцидентов на ЧМ-2018 не допустим"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что к вопросам безопасности при подготовке к чемпионату мира 2018 года будет уделено самое пристальное внимание. По его словам, никаких инцидентов допущено не будет. 

- Вопросу безопасности мы всегда уделяли большое внимание, согласована концепция безопасности, в ней задействовано очень много ведомств, в том числе наше правоохранительное ведомство. Эта концепция уже одобрена ФИФА и всеми заинтересованными сторонами, - отметил Сорокин в эфире "Все на Матч". - Руководство Министерства внутренних дел не раз обращало внимание на то, что каких-либо инцидентов, которые мы видели на недавних футбольных мероприятиях, мы не допустим. Все угрозы современности приняты в расчет.

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