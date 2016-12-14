Алексей Сорокин: "ФИФА еще не застраховала чемпионат мира-2018 от отмены"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что представители ФИФА все еще занимаются вопросом страхования чемпионата мира, который пройдет в России. Руководитель отметил, что международной федерации не выгодно отменять турнир.
– Страхует его ФИФА, процесс идет, они в финальной стадии подбора страхователя, но оргкомитет ЧМ не страхует, – цитирует Life Сорокина. – Мне трудно сказать, что в страховку входит, что не входит, но традиционно страхуются только на обстоятельства непреодолимой силы. Нелогично было бы застраховать ЧМ от отмены, а потом самим же его отменить, ни одна страховая компания его не примет из логики процесса.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/946367/v_orghkomitietie_chm-2018_zaiavili_chto_fifa_poka_nie_zastrakhovala_chiempionat_ot_otmieny
Don
Chen1979, мечтать не вредно))) Иди проспись) Сравнивать ЧМ по бобслею с одной стороны и ОИ и ЧМ по футболу с другой стороны могут только неадекваты)
13:11
Chen1979
По сути уже есть два факта: 1. На зимней олимпиаде в Корее нас не будет 2. На выбор - нескольких запланированных у нас этапов по зимнем спорте точно не будет 3. А по чемпионату мира думаю всё уже решено. До лета объявят о переносе в другую страну.
12:47
tryam
Зубков тоже говорил что все нормально без Латвии проведем турнир))
12:41