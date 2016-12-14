Алексей Сорокин: "ФИФА еще не застраховала чемпионат мира-2018 от отмены"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что представители ФИФА все еще занимаются вопросом страхования чемпионата мира, который пройдет в России. Руководитель отметил, что международной федерации не выгодно отменять турнир.

– Страхует его ФИФА, процесс идет, они в финальной стадии подбора страхователя, но оргкомитет ЧМ не страхует, – цитирует Life Сорокина. – Мне трудно сказать, что в страховку входит, что не входит, но традиционно страхуются только на обстоятельства непреодолимой силы. Нелогично было бы застраховать ЧМ от отмены, а потом самим же его отменить, ни одна страховая компания его не примет из логики процесса.