Алексей Сорокин: "Есть воодушевление по поводу стадиона в Санкт-Петербурге"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин призвал не делать поспешных выводов по стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По его словам, питерской арене еще предстоит принять инспекцию ФИФА, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Выводы по Петербургу делать рано, инспекционный визит еще состоится, – подчеркнул Сорокин. – Но есть воодушевление, ситуация изменилась, наблюдаем позитивные сдвиги. Теперь работает серьезный генподрядчик, на площадке стало больше рабочих. Недавно стройку посетил министр спорта. Мы обязательно дадим оценку после инспекции.

Новые беды стадиона на Крестовском //

Петербург подал иск о признании контрактов с подрядчиками стадиона на Крестовском острове расторгнутыми //

Виталий Мутко: "Стадион на Крестовском острове будет достроен" //

Новый иск о банкротстве бывшего подрядчика стадиона на Крестовскомострове подан в суд Санкт-Петербурга