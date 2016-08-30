Алексей Сорокин: "Если все пойдет по плану - стадион на Крестовском вполне реалистично сдать в декабре"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что по стадиону в Санкт-Петербурге есть беспокойство, но нет паники, сообщают "Ведомости". Сорокин также рассказал, что вопрос переноса матчей предстоящего Кубка конфедераций-2017 из Петербурга пока не обсуждался.

– В августе вы были с инспекцией в Екатеринбурге, как обстоят дела там? И как в других городах, которые будут принимать матчи ЧМ-2018?

– В Екатеринбурге – очень неплохо, нам там даже пожаловаться не на что. В городе достаточное количество гостиниц, неплохая транспортная система, очень хороший аэропорт. Строительство стадиона идет по графику, отставаний нет. Там, как вы помните, было принято решение сократить вместимость стадиона, чтобы сохранить его исторические стены. ФИФА правильно сделала, что решила сократить вместимость стадионов в Екатеринбурге и Калининграде: для телеправ потерь никаких, для билетной программы потери не ошеломляющие. Тем более, что и там и там пройдут только матчи групповых этапов.

И в целом строительство стадионов для ЧМ идет достаточно ритмично. Конечно, когда у вас такой масштабный проект, абсолютно все не может быть гладко. Но ни в одном городе у нас нет панических настроений, когда мы бы начали думать о том, куда и как переносить матчи.

– И даже по Петербургу, где только что опять поменялся генподрядчик строительства стадиона и сроки его сдачи, кажется, опять сдвигаются, нет волнения?

– По Петербургу есть беспокойство. Паники нет. Мы в августе были в Петербурге вместе с министром спорта Виталием Мутко, посещали стадион, встречались с губернатором Георгием Полтавченко. Он нас заверил, что все будет в порядке. То, что сменили генподрядчика строительства (компанию "Инжтрансстрой-СПб"), возможно, и к лучшему, потому что у нас были вопросы по тому, как вел дела бывший подрядчик. К концу августа с новым генподрядчиком (компанией "Метрострой") будет заключен контракт; график поставок оборудования есть, а это самое главное, потому что, если нет оборудования, нельзя сдавать стадион. Субподрядные организации продолжали и продолжают работать, поле засеяно... Если план города полностью сработает, то в декабре сдать стадион вполне реалистично.

– Санкт-Петербург будет столицей Кубка конфедераций-2017, на нем запланированы матчи открытия и финал. Есть ли у вас доля сомнений, что стадион в Петербурге не примет игры Кубка конфедераций-2017?

– Доля сомнений есть всегда, всякое может быть в нашей жизни. Опыт чемпионатов мира и строительства подобных масштабов показывает, что сбои возможны. Но пока мы верим городу: есть письменные заверения от губернатора, что стадион будет готов к декабрю текущего года.

– То есть никаких запасных вариантов в случае очередного срыва сдачи петербургского стадиона вы не рассматриваете?

– Нет. Обсуждений, куда переносить матчи Кубка конфедераций из Петербурга, у нас пока нет.

– Государство выдало подрядчикам авансы на 50 процентов от стоимости строительства стадионов. Как контролируется расходование этих средств?

– Контролем занимаются другие организации. Оргкомитет создал дочернее предприятие "Арена-2018", которое следит за выполнением требований ФИФА при проектировании и строительстве стадионов. Позже государство решило наделить "Арену-2018" еще и полномочиями стройконтроля. Но эта линия деятельности "Арены-2018" финансируется не нами. Основной контроль всегда осуществляет заказчик, заказчик по семи стадионам – это ФГУП "Спорт-инжиниринг". Финансирование строительства стадионов также идет через ФГУП "Спорт-инжиниринг".

– Когда будут выплачены оставшиеся 50 процентов?

– Повторюсь, данный вопрос не в компетенции оргкомитета. Насколько мне известно, финансирование оставшейся части контрактов на строительство по семи стадионам будет осуществляться поэтапно, по мере того как будут закрываться уже выполненные работы.