Алексей Сорокин: "Безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будет обеспечена усиленная безопасность. Руководитель отметил, что у организации уже есть соответствующий план и концепция работы.

– Есть полная уверенность – о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить – в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны.

Напомним, сегодня на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.