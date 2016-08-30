Алексей Сорокин: "Безалкогольного чемпионата мира в России не будет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что беспорядков, которые были во время Euro-2016, в России в период чемпионата мира-2018 не будет, сообщают "Ведомости". Также Сорокин заявил, что на российских стадионах во время ЧМ-2018 будет продаваться пиво.

- Какие выводы вы сделали из прошедшего во Франции чемпионата Европы, какие меры необходимо принять в России, чтобы не допустить тех беспорядков, что были во Франции?

- Беспорядков мы в любом случае не допустим. Мы с самого начала подходили к обеспечению безопасности очень серьезно, сейчас комплексная концепция безопасности финализируется. Будут введены персонифицированные карты болельщика - они будут не только элементом контроля, но и способом облегчить болельщикам жизнь.

По большому счету критиковать организаторов чемпионата Европы не за что. Для меня очевидно, что в тех условиях, в которых пришлось проводить ЧЕ-2016, был сделан максимум. Посмотрите, сколько всего наложилось, что не могли контролировать организаторы: теракты, наводнения, забастовки... Дело в том, что у УЕФА не такой подход к организации соревнований, как у ФИФА. Поток соревнований, который организует УЕФА, гораздо интенсивнее, и у УЕФА это одна и та же команда людей, которая переходит с турнира на турнир: с финала Лиги чемпионов на чемпионат Европы, оттуда - сразу на Суперкубок УЕФА и т. д. Например, во Франции не было оргкомитета ЧЕ: было предприятие, которое на 95 процентов учреждено УЕФА и на 5 процентов - Федерацией футбола Франции. У нас совершенно другие реалии.

- Пиво в стеклянной таре вы, в отличие от французов, вокруг стадионов продавать не будете?

- Пиво в стеклянной таре у нас на стадионах запрещено. Но пиво продавать будем - это уже большая победа: федеральным законом № 108 "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г." определено, что продажа и реклама пива во время чемпионата мира разрешаются.

- То есть вас столкновения пьяных болельщиков во Франции не напугали, не появилось идеи сделать в России безалкогольный ЧМ?

- Нет, безалкогольный чемпионат мы устраивать не будем. Ведь это праздник - зачем мы будем лишать людей праздника?

- Но на олимпийских стадионах и в олимпийских парках во время Игр действует сухой закон. И во время Игр в Сочи мы увидели, что десятки тысяч россиян могут быть счастливы, веселы и горячо болеть и без горячительных напитков.

- Да и на футболе вполне можно болеть трезвыми. Но болельщики Олимпийских игр существенно отличаются от болельщиков матча ЦСКА - "Амкар". Это факт. Не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо. При этом люди, которые едут на соревнования в Россию из Германии, Великобритании, США или Чили, едут явно не для того, чтобы напиться, подраться и угодить в кутузку. Это определенная инвестиция - поскольку есть ценз в виде стоимости билетов. Хотя нам удалось убедить ФИФА сделать четвертую ценовую категорию билетов - для российских граждан, со значительными скидками.