Алексей Сорокин: "Безалкогольного чемпионата мира в России не будет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что беспорядков, которые были во время Euro-2016, в России в период чемпионата мира-2018 не будет, сообщают "Ведомости". Также Сорокин заявил, что на российских стадионах во время ЧМ-2018 будет продаваться пиво.
- Какие выводы вы сделали из прошедшего во Франции чемпионата Европы, какие меры необходимо принять в России, чтобы не допустить тех беспорядков, что были во Франции?
- Беспорядков мы в любом случае не допустим. Мы с самого начала подходили к обеспечению безопасности очень серьезно, сейчас комплексная концепция безопасности финализируется. Будут введены персонифицированные карты болельщика - они будут не только элементом контроля, но и способом облегчить болельщикам жизнь.
По большому счету критиковать организаторов чемпионата Европы не за что. Для меня очевидно, что в тех условиях, в которых пришлось проводить ЧЕ-2016, был сделан максимум. Посмотрите, сколько всего наложилось, что не могли контролировать организаторы: теракты, наводнения, забастовки... Дело в том, что у УЕФА не такой подход к организации соревнований, как у ФИФА. Поток соревнований, который организует УЕФА, гораздо интенсивнее, и у УЕФА это одна и та же команда людей, которая переходит с турнира на турнир: с финала Лиги чемпионов на чемпионат Европы, оттуда - сразу на Суперкубок УЕФА и т. д. Например, во Франции не было оргкомитета ЧЕ: было предприятие, которое на 95 процентов учреждено УЕФА и на 5 процентов - Федерацией футбола Франции. У нас совершенно другие реалии.
- Пиво в стеклянной таре вы, в отличие от французов, вокруг стадионов продавать не будете?
- Пиво в стеклянной таре у нас на стадионах запрещено. Но пиво продавать будем - это уже большая победа: федеральным законом № 108 "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г." определено, что продажа и реклама пива во время чемпионата мира разрешаются.
- То есть вас столкновения пьяных болельщиков во Франции не напугали, не появилось идеи сделать в России безалкогольный ЧМ?
- Нет, безалкогольный чемпионат мы устраивать не будем. Ведь это праздник - зачем мы будем лишать людей праздника?
- Но на олимпийских стадионах и в олимпийских парках во время Игр действует сухой закон. И во время Игр в Сочи мы увидели, что десятки тысяч россиян могут быть счастливы, веселы и горячо болеть и без горячительных напитков.
- Да и на футболе вполне можно болеть трезвыми. Но болельщики Олимпийских игр существенно отличаются от болельщиков матча ЦСКА - "Амкар". Это факт. Не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо. При этом люди, которые едут на соревнования в Россию из Германии, Великобритании, США или Чили, едут явно не для того, чтобы напиться, подраться и угодить в кутузку. Это определенная инвестиция - поскольку есть ценз в виде стоимости билетов. Хотя нам удалось убедить ФИФА сделать четвертую ценовую категорию билетов - для российских граждан, со значительными скидками.
Дополнительная информация
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2016/08/29/654871-besporyadkov-mi-lyubom-sluchae
PAPAZOL_
"......Но пиво продавать будем - это уже большая победа: федеральным законом № 108 "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г." определено, что продажа и реклама пива во время чемпионата мира разрешаются...." для ЭТОГО ведь и проводят сей чемпионат !!!!
17:03
PAPAZOL_
"........комплексная концепция безопасности финализируется....." ну, слава Богу, а то волнуемся же финализируется концепция комплексная или не финализируется... а тут успокоили нас прямо, что комплексная концепция безопасности финализируется. Ура !!
16:59
Marchello1980
баламошка---я к тому,что бред несёт.Получается что на ЧМ будут только болельщики ЦСКА и Амкара,которых он считает алкашами,или что на олимпиаде их не было в числе зрителей)
16:52
баламошка
Marchello1980----------------------Видимо, не любит ЦСКА. Или намекает Гинеру, что пора давать взятку за любовь. Газанутые с Лёнькой уже наверное заплатили.
16:47
Marchello1980
А причём тут ЧМ и болельщики матча ЦСКА-Амкар?
16:43
баламошка
А то. Если бы был безалкогольный ЧМ, то таких вот Сорокиных поглотила бы река недовольства. Зачем им это? Нужно продолжать и дальше зарабатывать денежку на бухле и нас, конечно, спаивать заодно.
16:38