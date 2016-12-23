12:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Беспокойства по поводу переноса ЧМ-2018 нет вообще"

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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе чемпионата мира-2018 из России не возникает. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в Кенигзее. Причиной стали рекомендации ВАДА на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и породила слухи о перспективах футбольного чемпионата мира 2018 года.

- Беспокойства по поводу переноса ЧМ-2018 нет вообще, - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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