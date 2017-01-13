Алексей Смертин: "Выступление за национальную сборную - самая большая честь для любого игрока"

Посол чемпионата мира-2018, бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин гордится тем, что Россия примет мировое первенство. По его словам, выступление за национальную сборную – самая большая честь для любого игрока.

– Как профессиональный футболист ты можешь переходить из одной команды в другую, менять чемпионаты, но когда надеваешь футболку национальной сборной, смотришь на флаг и слушаешь государственный гимн, понимаешь, что это совершенно другая история, – приводит официальный сайт ФИФА слова Смертина. – Ответственность возрастает многократно. Не будет преувеличением сказать, что в такие минуты ты действительно представляешь миллионы болельщиков, которые смотрят на тебя и надеются на победу. Мне кажется, выступление за сборную своей страны – самая большая честь для любого футболиста.

Когда в 2010 году стало известно, что Россия получила право проведения чемпионата мира, сразу захотел как-то поучаствовать в его организации, поэтому с радостью принял приглашение стать послом турнира. Чемпионат мира по футболу – важнейшее событие для России. От моего родного Барнаула до ближайшего города, где пройдут матчи чемпионата мира – Екатеринбурга, – каких-то полторы тысячи километров! Главное, что чемпионат пройдет в России – это наполняет сердца людей радостью. Чемпионат мира-2018 года для меня и для всех любителей футбола в нашей стране – это праздник, это надежда, это эмоции. Я горжусь тем, что он пройдет в России.