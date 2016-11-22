Алексей Смертин принял участие в гашении почтовых карточек, посвященных ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения почтовых карточек с видами Москвы, посвященных чемпионату мира-2018, сообщает mskagency.ru. Тираж карточек составит около 45 тысяч экземпляров и поступит в продажу в ближайшее время.

– В первый раз принимаю участие в таком важном событии. Я с детства вовлечен в футбол и хочу поблагодарить всех, кто принял участие в том, что чемпионат мира состоится в России, – сказал Смертин. – Специальная почтовая карточка с оригинальной маркой из серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в России", посвященная Москве, издана тиражом 45 тысяч экземпляров и поступит в продажу в отделения "Почты России".

"Почта России" планирует выпустить свыше 130 видов почтовой продукции, посвященной ЧМ-2018.