Алексей Парамонов: "Вместо волка талисманом чемпионата мира должен был стать лабрадор"

Олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов не одобрил выбор талисмана чемпионата мира-2018. Прославленный ветеран "Спартака" считает, что вместо волка, который в голосовании победил тигра и кота, можно было бы выбрать собаку.

– Волк – хищник, агрессивное животное. Согласитесь, не лучший вариант для талисмана чемпионата мира, – отметил Парамонов. – Я бы никого не выбрал из тройки финалистов. Некоторые предлагали медведя, но он уже был талисманом Олимпиады в Москве. Будь у меня возможность, выбрал бы собаку – лабрадора. Это умное животное, преданное. (Сергей АСТАХОВ)