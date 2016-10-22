Алексей Парамонов: "Вместо волка талисманом чемпионата мира должен был стать лабрадор"

Олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов не одобрил выбор талисмана чемпионата мира-2018. Прославленный ветеран "Спартака" считает, что вместо волка, который в голосовании победил тигра и кота, можно было бы выбрать собаку.
– Волк – хищник, агрессивное животное. Согласитесь, не лучший вариант для талисмана чемпионата мира, – отметил Парамонов. – Я бы никого не выбрал из тройки финалистов. Некоторые предлагали медведя, но он уже был талисманом Олимпиады в Москве. Будь у меня возможность, выбрал бы собаку – лабрадора. Это умное животное, преданное. (Сергей АСТАХОВ)
Гы
Почему лабрадор? Зачем лабрадор? Может, лучше таксу? Или мопса? Почему не корову - она добрая и полезная? Иногда диву даешься - что у людей в головах?
13:48
sb1006
Ждём интервью со всеми несогласными, их собственные варианты и новый выбор талисмана. Идеальный вариант - стадо всех животных, чтобы всех удовлетворить.
13:46
pojarniy
И главное напомнило бы всевышнему о его любимой Кони. И он бы заплакал.
13:43