13:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Парамонов: "Вместо волка талисманом чемпионата мира должен был стать лабрадор"

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Олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов не одобрил выбор талисмана чемпионата мира-2018. Прославленный ветеран "Спартака" считает, что вместо волка, который в голосовании победил тигра и кота, можно было бы выбрать собаку.

– Волк – хищник, агрессивное животное. Согласитесь, не лучший вариант для талисмана чемпионата мира, – отметил Парамонов. – Я бы никого не выбрал из тройки финалистов. Некоторые предлагали медведя, но он уже был талисманом Олимпиады в Москве. Будь у меня возможность, выбрал бы собаку – лабрадора. Это умное животное, преданное. (Сергей АСТАХОВ)

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Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гы

Почему лабрадор? Зачем лабрадор? Может, лучше таксу? Или мопса? Почему не корову - она добрая и полезная? Иногда диву даешься - что у людей в головах?

13:48

sb1006

Ждём интервью со всеми несогласными, их собственные варианты и новый выбор талисмана. Идеальный вариант - стадо всех животных, чтобы всех удовлетворить.

13:46

pojarniy

И главное напомнило бы всевышнему о его любимой Кони. И он бы заплакал.

13:43

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