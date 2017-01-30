Алексей Морозов: "Обязательно приеду в Казань на чемпионат мира-2018"

Посол чемпионата мира-2018 от Казани, серебряный призер Олимпийских игр-1998 в составе сборной России по хоккею Алексей Морозов отметил, что с нетерпением ждет старта мирового первенства в России, до начала которого осталось 500 дней. По словам Морозова, он обязательно посетит игры турнира не только в Казани, но и в других городах.

– Будучи игроком и знаменосцем сборной России на Олимпийских играх, я вдвойне рад, что мне доверили честь быть послом чемпионата мира по футболу, – приводит "Р-Спорт" слова Морозова. – Любой крупный спортивный турнир не только зажигает звезды, но и делает спорт популярнее, заставляет тысячи детей с радостью посещать спортивные секции, объединяет страну. Призываю всех любителей футбола, хоккея и вообще спорта вместе отпраздновать дату обратного отсчета и готовиться стать радушными хозяевами и преданными болельщиками.

Вместе со всей страной планирую следить за ходом баталий и, разумеется, поддерживать сборную Россию. Обязательно приеду в Казань, родной для меня город, а также постараюсь посетить и другие арены чемпионата мира. Будет очень интересно посмотреть за тем, как сыграют на российских аренах гранды мирового футбола – Италия, Испания, Аргентина, Бразилия, Германия и другие.

Уже в следующем году мы увидим на российских футбольных аренах главных звезд мирового футбола и начнем переживать за сборную России. Для меня большая честь быть послом турнира в Казани. Футбол, как и хоккей, невероятно популярен в Республике Татарстан. У меня нет сомнений в том, что матчи, которые примет Казань, будут организованы на высочайшем уровне, а болельщики, которые съедутся в город со всего мира, получат истинное удовольствие от футбола высочайшего класса.