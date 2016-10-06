Александр Зинченко: "Задача Украины в матчах с Турцией и Косово - набрать шесть очков"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Турции подчеркнул, что команда не боится давления со стороны трибун. С турками Украина сыграет 6 октября, с Косово - 9 октября.

– Нынешняя сборная Турции – очень агрессивная команда, которая отлично играет на контратаках и при этом с максимальной агрессией действует в середине поля, - цитирует "Динамо Киев от Шурика" Зинченко. - Это первое, что бросается в глаза. Так что в четверг нас ждет большое количество борьбы и единоборств. Кто выиграет эту борьбу, кто будет лучше действовать на подборах, тот и победит.

– Насколько вас беспокоит фактор турецких болельщиков, которые просто неистово поддерживают все свои команды в домашних матчах?

– Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Все прекрасно понимают, что любая игра на выезде – это, прежде всего, давление со стороны болельщиков команды соперника, и мы должны быть к этому готовы. Надеюсь, давление турецких трибун не будет мешать нам реализовать план на игру.

– И последний вопрос. Со стратегической точки зрения, что является для сборной Украины задачей-минимум в матчах с Турцией и Косово?

– Набрать шесть очков.