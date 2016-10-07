Александр Зинченко: "В первом пропущенном голе есть моя вина"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Турцией (2:2) отметил, что его команда упустила три очка. По его словам, украинцы могли забить третий мяч в ворота соперника.

- Хочу отметить, что в первом тайме мы неплохо контролировали мяч, здорово выходили через передачи в атаку, - приводит segodnya.ua слова Зинченко. - Было много эпизодов, когда мы могли двумя передачами отрезать их пять-шесть игроков, но не использовали свои моменты. Могли забить намного больше. Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня.

Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы, и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка. При счете 2:1 можно и нужно было играть.