Александр Зинченко: "В матче с Хорватией Украина должна хлопнуть дверью"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии отметил, что команда рассчитывает на победу. В группе I подопечные Андрея Шевченко занимают третье место с 5 очками в 3 играх.

- Любая игра по-своему тяжело дается, тем более сейчас и в нашей группе, - цитирует sportarena.com Зинченко. - Нужно настраиваться на игру с такой борьбой, как будто она последняя. Сейчас очки нужный любой команде кровь из носу. Мы играем дома, и для нас этот матч один из ключевых в группе, не считая двух игр с Хорватией. Это последняя официальная игра в этом году, и мы должны громко хлопнуть дверью. Надеюсь, в Одессе будет сумасшедшая поддержка