Александр Зинченко: "Сборная Украины во втором тайме матча с Косово занималась не тем, чем нужно"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул, что команда проанализирует и исправит ошибки, допущенные в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово (3:0). По его словам, во втором тайме украинцы занимались не тем, чем следовало.

- Хотели больше забить, чтобы получить больше уверенности, потому что при счете 1:0 у наших ворот были опасные моменты, и это было нервозно, - приводит Footballua.tv слова Зинченко. - Во втором тайме был кусочек спешки, были большие разрывы, ошибки.

Вместо того чтобы держать мяч и раскачивать команду с одной стороны на другую, мы занимались не тем, чем нужно. Но мы это проанализируем и будем двигаться дальше. Безусловно, также нужно работать над стандартами, потому что так играть нельзя.