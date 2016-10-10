10:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Зинченко: "Сборная Украины во втором тайме матча с Косово занималась не тем, чем нужно"

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул, что команда проанализирует и исправит ошибки, допущенные в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово (3:0). По его словам, во втором тайме украинцы занимались не тем, чем следовало.

- Хотели больше забить, чтобы получить больше уверенности, потому что при счете 1:0 у наших ворот были опасные моменты, и это было нервозно, - приводит Footballua.tv слова Зинченко. - Во втором тайме был кусочек спешки, были большие разрывы, ошибки.

Вместо того чтобы держать мяч и раскачивать команду с одной стороны на другую, мы занимались не тем, чем нужно. Но мы это проанализируем и будем двигаться дальше. Безусловно, также нужно работать над стандартами, потому что так играть нельзя.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/33257--oleksandr-zinchenko-potribno-pracyuvati-nad-standartami

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