20:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Зинченко: "Если я буду на трибуне, а Украина выиграет, готов не играть"

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул, что готов остаться в запасе на матч квалификации ЧМ-2018 против Косова, если это пойдет на пользу команде. Игра состоится 9 октября в Польше.

- Любой футболист, который получает приглашение в сборную, готов сделать для достижения результата все, - цитирует ua-football.com Зинченко. - Если я буду сидеть на трибуне и команда выиграет, то готов не играть.

- Знаете ли вы косовских игроков, которые выступают вместе с вами в чемпионате Нидерландов?

- Нет, но хорошо знаю Целина и Беришу, с которыми проходил вместе сборы в "Манчестер Сити". Знаю их потенциал и их сильные стороны. В конце концов, мы изучили всех футболистов команды-соперницы. Теперь будем реализовывать эти знания на поле.

- Какие индивидуальные требования конкретно к вам от Шевченко? К примеру, есть привилегия иногда не возвращаться в оборону?

- Конечно, задача есть, но к игре ее разглашать не стоит.

Дополнительная информация

http://www.ua-football.com/ukrainian/national/1475944213-zinchenko-my-izuchili-vseh-futbolistov-kosovo.html

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