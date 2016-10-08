Александр Зинченко: "Если я буду на трибуне, а Украина выиграет, готов не играть"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул, что готов остаться в запасе на матч квалификации ЧМ-2018 против Косова, если это пойдет на пользу команде. Игра состоится 9 октября в Польше.

- Любой футболист, который получает приглашение в сборную, готов сделать для достижения результата все, - цитирует ua-football.com Зинченко. - Если я буду сидеть на трибуне и команда выиграет, то готов не играть.

- Знаете ли вы косовских игроков, которые выступают вместе с вами в чемпионате Нидерландов?

- Нет, но хорошо знаю Целина и Беришу, с которыми проходил вместе сборы в "Манчестер Сити". Знаю их потенциал и их сильные стороны. В конце концов, мы изучили всех футболистов команды-соперницы. Теперь будем реализовывать эти знания на поле.

- Какие индивидуальные требования конкретно к вам от Шевченко? К примеру, есть привилегия иногда не возвращаться в оборону?

- Конечно, задача есть, но к игре ее разглашать не стоит.