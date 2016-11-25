Александр Селихов: "Хотелось бы выступить на ЧМ-2018"

Голкипер Александр Селихов, подписавший во вторник контракт со "Спартаком", подчеркнул в интервью "СЭ", что хочет выступить в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. При этом он отметил: для этого нужно много работать.

– Думаете о ЧМ-2018? Чего бы хотели от этого турнира?

– Самое главное – чтобы сборная России как можно лучше там выступила.

– А личные цели?

– Хотелось бы поехать на чемпионат мира. Но для этого надо еще очень много работать.

– Со Станиславом Черчесовым не общались с того момента, как он сборную возглавил?

– Нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Селихова