Александр Овечкин: "Приеду на ЧМ-2018 посмотреть на Роналду"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, ставший вчера послом чемпионата мира-2018, подчеркнул, что планирует посетить матчи турнира. По словам хоккеиста, он хотел бы посмотреть на игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Вы планируете посетить матчи ЧМ-2018?

- Обязательно! Тем более, для нашей страны – это огромное событие, - приводит пресс-служба ФИФА слова Овечкина. - Сейчас во многих городах строятся новые стадионы, новые футбольные площадки. Я каждый день захожу на спортивные сайты и вижу, что только об этом и говорят. К тому же нашей сборной не нужно проходить квалификацию, чтобы попасть на этот турнир, и мы обязательно сыграем на ЧМ-2018. Одним словом, я очень рад и за болельщиков, и за страну.

- На матчах каких сборных вы хотели бы побывать?

- Все команды, которые пройдут отбор, достойны того, чтобы сходить на их матчи. Многим такой шанс предоставляется раз в жизни, и здесь все будет здорово. Если говорить о персоналиях, было бы интересно еще раз вживую посмотреть на Роналду. Один раз в Москве я его уже видел: когда в финале Лиги чемпионов в "Лужниках" он играл в составе "Манчестер Юнайтед".

- На ЧМ-2018 в Россию приедет множество иностранных туристов. Что посоветуете им?

- Наслаждаться русской культурой, достопримечательностями, куда бы они ни приехали. В каждом городе России есть на что посмотреть, есть музеи, везде своя культура. Нужно обязательно ходить и все впитывать в себя.