Александр Овечкин: "Люблю стоять на воротах, но Акинфееву я не конкурент"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, ставший вчера послом чемпионата мира-2018, отметил, что во время игры в футбол больше всего любит стоять на воротах. Несмотря на это, хоккеист попросил не сравнивать его с голкипером сборной России Игорем Акинфеевым.

- Могли бы вы представить себя в профессиональном футболе?

- Я мог бы сыграть, но вряд ли добился бы больших результатов, - приводит пресс-служба ФИФА слова Овечкина. - Иногда мне предлагают принять участие в благотворительных матчах или получается поиграть с друзьями. Но это любительские истории. Мне нравится выйти на поле, попинать мяч. Футбол – это, кстати, неотъемлемая часть разминки хоккеистов. Но так, чтобы заниматься им профессионально, это вряд ли.

- В футбол вы часто играете на позиции вратаря. Акинфеев – явно ваш конкурент.

- Нет, я Игорю, конечно, никакой не конкурент, - приводит пресс-служба ФИФА слова Овечкина. - У каждого своя профессия и свое любимое дело. Когда я играю в футбол, больше всего люблю быть вратарем. Почему? Футбол – это травмоопасный вид спорта, поэтому лучше всего стоять на воротах. Безопаснее.

- С кем еще из российских футболистов вы общаетесь?

- Я знаком с многими ребятами из сборной, со всеми у меня нормальные отношения. Как-то раз встретил в Санкт-Петербурге Артема Дзюбу, пообщались.