20:23 24 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Кержаков предложил провести матч звезд на Дворцовой площади во время ЧМ-2018

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков предложил провести футбольный матч на Дворцовой площади Санкт-Петербурга во время чемпионата мира-2018. Эту идею он выразил на сегодняшнем заседании Общественного совета по туризму.

- Допустим, можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков, - цитирует "Интерфакс" Кержакова. - Или, например, провести футбольный матч на Дворцовой площади, собрать "звездную" команду. Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе не только как о городе, славном своей архитектурой, но и как об интересном месте.

- Да, есть негативное отношение к тому, чтобы делать фан-зону на Дворцовой площади, но организовать там мероприятие, связанное с игрой, - это замечательная идея, - сказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=802032&sec=1671

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Exsorsist

А что в зените звезды были? Сам Кержаков даже за Севилью не смог заиграть. Звезду Казахстана если позвать.

08:42

shpasic

ага, разобьют окно Пиотровскому в Эрмитаже, а потом как в рекламе: "сейчас поднимусь и вставлю!"))

21:26 24 января

Flamenco

матч звезд разных времен "Зенита"

20:53 24 января

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Материалы других СМИ