Александр Кержаков предложил провести матч звезд на Дворцовой площади во время ЧМ-2018

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков предложил провести футбольный матч на Дворцовой площади Санкт-Петербурга во время чемпионата мира-2018. Эту идею он выразил на сегодняшнем заседании Общественного совета по туризму.

- Допустим, можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков, - цитирует "Интерфакс" Кержакова. - Или, например, провести футбольный матч на Дворцовой площади, собрать "звездную" команду. Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе не только как о городе, славном своей архитектурой, но и как об интересном месте.

- Да, есть негативное отношение к тому, чтобы делать фан-зону на Дворцовой площади, но организовать там мероприятие, связанное с игрой, - это замечательная идея, - сказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.