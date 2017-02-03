Александр Кержаков: "Не вижу смысла обсуждать деньги, потраченные на строительство стадиона "Крестовский"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что окончание постройки стадиона на Крестовском острове говорит о том, что Санкт-Петербург готов принять чемпионат мира-2018. Форвард надеется, что вопрос об арене является закрытым.

- Тема готовности города к чемпионату интересует многих - волнует, впрочем, намного меньше, - написал Кержаков в своем блоге на Dp.ru. - Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт - он достроен и готов! Во всяком случае хочется верить, что это так.

Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта. Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя чемпионат мира-2018.