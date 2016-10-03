20:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Хацкевич: "Путило не хочет играть за сборную"

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Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич пояснил, что Антон Путило не вызывается в национальную команду, поскольку сам этого не хочет. Хавбек "Газиантепспора" с 2013 по 2015 год играл за "Волгу" и московское "Торпедо".

Скажу, чтобы все знали. Антон Путило не хочет ехать в сборную, - цитирует pressball.by Хацкевича. - У меня нет с ним никакого контакта. Он общается через нашего администратора. Он сыграл последний раз за сборную, по-моему, с македонцами. Почему нет желания – лучше спросить у футболиста. Без желания он нам не помощник. Если бы желание было, то Антон нам пригодился бы.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/245215

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