22:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Хацкевич: "Пока не могу озвучить ситуацию с Калачевым"

0
0
0

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Болгарией (0:1) воздержался от комментариев по поводу ситуации с неприездом в национальную команду полузащитника "Ростова" Тимофея Калачева. По словам наставника, нужно переговорить с хавбеком.

– Пока не могу озвучить его публично. В первую очередь нужно переговорить с самим футболистом – уже после окончания сезона – и узнать, какие у него планы в отношении сборной, – цитирует Хацкевича "Прессбол".

Александр Хацкевич: "После матча с "Атлетико" Калачев четко сказал, что не сможет помочь сборной"

 

 

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/248738

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ