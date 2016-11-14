Александр Хацкевич: "Пока не могу озвучить ситуацию с Калачевым"

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Болгарией (0:1) воздержался от комментариев по поводу ситуации с неприездом в национальную команду полузащитника "Ростова" Тимофея Калачева. По словам наставника, нужно переговорить с хавбеком.

– Пока не могу озвучить его публично. В первую очередь нужно переговорить с самим футболистом – уже после окончания сезона – и узнать, какие у него планы в отношении сборной, – цитирует Хацкевича "Прессбол".

Александр Хацкевич: "После матча с "Атлетико" Калачев четко сказал, что не сможет помочь сборной"