Александр Хацкевич: "Ничья с Францией придаст Белоруссии еще больше уверенности"

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич остался доволен ничьей с Францией в матче отборочного турнир чемпионата мира-2018 (0:0). Также он отметил, что его команда не собиралась прижиматься с первых минут к своим воротам.

– Игра идет на результат, - цитирует Tribuna.com Хацкевича. - За матчи даются очки. Ничья с Францией придаст нам еще больше уверенности. Не собирались прижиматься с первых минут. Хотели дать команде понять, что не будем только обороняться. Но с 10-15-й минуты Франция нас заставила играть более низко на своей половине. Но мы готовились к такой игре, что будем больше играть без мяча и на своей половине поля. Это было прогнозируемо. Французы физически очень мощные. Они где-то продавили нас. Но удача была на нашей стороне и здорово сыграл вратарь.