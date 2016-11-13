Александр Хацкевич: "Нельзя говорить, что Белоруссия будет бороться за место внизу таблицы"

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич накануне отборочного матча чемпионата мира-2018 против команды Болгарии призвал не спешить называть команды аутсайдерами группы. По словам наставника, вся борьба еще впереди.

– Как мы, так и болгары настроены по победу. А какие преимущества? У вас оно только одно – своего поля. Остальное покажет игра, – цитирует Хацкевича pressball.by.

– Если оттолкнуться от результатов трех первых туров, это уже будет игра команд "второго эшелона". Вы тоже думаете, что судьба трех первых мест уже решена?

– Это вы так считаете. Но вся борьба еще впереди. Понятно, есть главный фаворит – сборная Франции. Да, может, Швеция и Голландия тоже считаются фаворитами. Но говорить после трех игр, что мы и вы будем бороться лишь за места внизу турнирной таблицы, рано.

– Есть ли у болгар игрок, который заслуживает персональной опеки?

– Сейчас зонный футбол – никто не играет персонально. А сильные стороны соперника мы ребятам показали.