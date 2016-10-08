Александр Хацкевич: "Белоруссия пошла в атаку, а попала в плен"

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии (1:4) отметил, что его команда не смогла войти в игру с самого начала. По словам наставника, ничего страшного в разгромном поражении нет.

- На поле были команды разного уровня, что подтвердила игра, - приводит "Прессбол" слова Хацкевича. - Пока мы в нее входили, уже проигрывали 0:2. Могли вернуться в игру еще в первом тайме, но первая же наша грубая ошибка после перерыва – и все закончилось. Но ничего страшного не произошло. Сегодня еще попереживаем, а завтра начнем готовиться к следующей игре. Свои очки в этом цикле мы еще возьмем.

- Вам понравилось, как сборная Белорусии бежала в атаку?

- Недолго мы бежали. Ошибка с третьим пропущенным мячом выбила ребят из колеи. Шли в атаку – попали в плен.