Александр Головин: "Лидерами в раздевалке ЦСКА являются Березуцкий, Акинфеев и Дзагоев"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин выразил надежду на то, что домашний чемпионат мира-2018 сложится для сборной России более удачно, чем Euro-2016. По словам 20-летнего хавбека, все игроки команды будут ощущать огромную ответственность не только перед российскими болельщиками, но и перед родными и близкими.

– Думаю, "лидерами в раздевалке" ЦСКА являются Василий Березуцкий, Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, – приводит "Р-Спорт" слова Головина.

– Перед отпуском успели пообщаться с новым главным тренером Виктором Гончаренко?

– После матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов сразу полетел домой, дома и провожу отпуск. Вернусь в команду, и поговорим с ним. Но Виктор Михайлович всегда ко мне хорошо относился, мы все очень рады, что этот специалист возглавил команду.

– Почему отпуск дома, в Калтане? А как же теплые страны и приватные острова?

– Да нет. Меня дома ждут родители, друзья. Соскучился по ним, поэтому никуда не поеду, отпуск проведу дома.

– Вы в 20 лет стали основным игроком сборной и сыграли на Euro-2016. Какие впечатления от турнира?

– Euro для меня вообще стал самым ярким впечатлением в карьере. Лига чемпионов еще, пожалуй. Там многое почерпнул для себя – в плане концентрации, что нужно быть на пределе все 95 минут матча, в плане ведения единоборств, в плане скорости мышления. Во всех этих компонентах надо прибавлять. Ну и это большой, просто неимоверно большой опыт. Ну и вновь хочу поблагодарить Леонида Викторовича за то, что дал мне шанс.

– Сможет ли сборная России выступить на домашнем чемпионате мира сильнее, чем на Euro-2016?

– Все будут стараться. Конечно, это огромная ответственность перед своими болельщиками, родными, близкими. Все будут выкладываться по максимуму, но одному богу известно, как получится.