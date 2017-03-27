Александр Бородюк: "Удаление нашего защитника повлияло на результат матча с Арменией"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Армении (0:2) отметил, что на ход игры повлияло удаление защитника его команды Сергея Малого. По словам наставника, арбитры должны давать футболистам больше возможности для борьбы.

– В целом, до удаления наши футболисты выполняли план на игру, - приводит Sports.kz слова Бородюка. - В принципе, во втором тайме выполнили установку, выровняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло на ход матча. Если вы смотрели чемпионаты мира и Европы, то футбол – это борьба, и, наверное, каждый тренер требует от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация судья поступил.

Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно. Борьба есть борьба, и, на мой взгляд, второй желтой карточки там не было. Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол был бы более интересен. А так, у меня нет претензий к ребятам, – они боролись, старались, но удаление повлияло на игру.

– Соперник вас чем-то удивил? Как вы оцените игру лидера сборной Армении Генриха Мхитаряна?

– Генрих Мхитарян является отличным футболистом, и вы это прекрасно знаете. Он подтверждает свое мастерство как на клубном уровне, так и в сборной. Конечно, еще раз скажу, что это был интересный матч. Была борьба, моменты, но еще раз скажу, что удаление повлияло. На таком уровне, все-таки, нужно давать бороться. Если в футболе не будет борьбы, то он потеряет интерес и превратится в балет. Хотелось бы, чтобы в этом плане футбол оставался футболом. Потому что зрители ценят его за эмоции, когда на поле идет борьба за мяч.