Александр Бородюк: "Кто меня устроил в сборную Казахстана? Никто меня не устраивал по блату"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подчеркнул, что своим трудом добился приглашения на пост наставника национальной команды, информирует Sport.kz. Специалист заявил, что никогда не устраивался на работу "по блату".

– Скажите, кто вас утроил в сборную Казахстана? Есть мнение, что некоторые люди поспособствовали этому.

– Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь, я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошел – я... Никогда и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос... С моей точки зрения – это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос.