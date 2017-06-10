Александр Бородюк: "Дания - не викинги, они плакали и выпрашивали пенальти"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после поражения от Дании (1:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что соперник вел себя странно, плача и выпрашивая пенальти. Специалист также считает, что арбитр не должен был удалять полузащитника Бауыржана Исламхана на 43-й минуте встречи. На игре работала бригада российского арбитра Владислава Безбородова.

– Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер, – приводит Sports.kz слова Бородюка. – У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики. Дания – это не викинги, они вели себя странно, плакали и выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам – там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами.

У нас был план на игру, понимания, что нас в габаритах превосходили датчане, и для того, чтобы не потерять мяч в своей штрафной мы отрабатывали, чтобы наши нападающие цеплялись впереди за мячи. Мы пытались настроить ребят на хороший контроль мяча. Ребята старались. У Дании был верхний прессинг, но в конце они отошли.



Удаление? Была борьба. Мне хотелось бы, чтобы господин судья зашел в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. Игрок сборной Дании валялся пять минут и стоял крик. Очень сложно играть в меньшинстве, потому что сразу ломается игровая схема. К сожалению, так сложилась игра.