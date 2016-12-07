Александр Анюков: "Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России"

Защитник "Зенита" Александр Анюков отметил, что России удастся справиться с организацией домашнего чемпионата мира-2018. Футболист выразил надежду на то, что гостям во время первенства мира удастся познакомиться со страной.
– Хотелось бы, чтобы гостей на чемпионат мира-2018 приехало как можно больше, – цитирует пресс-служба ФИФА Анюкова. – Пусть посмотрят не только футбол, но и нашу страну. Олимпиада в Сочи, думаю, понравилась всем. Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России, о наших людях – у кого такие есть. Уверен, мы справимся с организацией турнира и все пройдет отлично.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=12/news=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0