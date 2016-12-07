Александр Анюков: "Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России"

Защитник "Зенита" Александр Анюков отметил, что России удастся справиться с организацией домашнего чемпионата мира-2018. Футболист выразил надежду на то, что гостям во время первенства мира удастся познакомиться со страной.

– Хотелось бы, чтобы гостей на чемпионат мира-2018 приехало как можно больше, – цитирует пресс-служба ФИФА Анюкова. – Пусть посмотрят не только футбол, но и нашу страну. Олимпиада в Сочи, думаю, понравилась всем. Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России, о наших людях – у кого такие есть. Уверен, мы справимся с организацией турнира и все пройдет отлично.