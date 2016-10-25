Алекс Фергюсон: "Шотландия сумеет одержать победу над Англией"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон уверен, что сборная Шотландии сможет одержать победу над англичанами в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Он уверен, что подопечных Гордона Стракана поддержит огромное количество болельщиков.

- Шотландия всегда демонстрирует хорошую игру в матчах против Англии, - приводит Sky Sports слова Фергюсона. - Уверен, что поддержка будет фантастической.

Не знаю, сколько болельщиков придет на стадион, но их количество в три раза превысит число, предусмотренное квотой. Они сумеют найти билеты. Непросто находиться в одной группе с Англией, но шотландцы победят в этой встрече. Им это по силам.