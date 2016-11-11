Алан Ширер: "Если Англия сегодня победит, Саутгейт может избавиться от приставки "и.о."

Бывший нападающий и капитан сборной Англии Алан Ширер перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Шотландии в своей колонке отметил, что даже если сама игра получится не очень яркой, атмосфера на трибунах будет накалена до предела. По его словам, в случае победы "Трех львов" Гарет Саутгейт может избавиться от приставки "исполняющий обязанности".

– Не сказал бы, что испытываю серьезные опасения перед матчем с шотландцами, но уверен, что сегодня будет очень жесткая игра, – приводит BBC слова Ширера. – Исходя из личного опыта, могу сказать, что такие противостояния никогда не были легкой прогулкой. Случиться может все что угодно.

Встреча будет носить принципиальный характер. За свою карьеру я трижды выходил на поле в матчах против шотландцев – на чемпионате Европы 1996 года, а затем в двух отборочных встречах к Euro-2000. И могу с уверенностью сказать: даже если сама игра будет не очень яркой, атмосфера на трибунах будет накалена до предела. Не стал бы уверенно заявлять, что англичане непременно добьются победы. История знает случаи, когда фаворит на бумаге не подтверждал свой статус на поле.

Обе команды далеки от своих оптимальных кондиций. Что касается "Трех львов", нынешнее положение в отборочной группе близко к катастрофе. Но если сегодня команда выиграет, вероятно, Гарет Саутгейт сможет избавиться от приставки "исполняющий обязанности".

Матч между сборными Англии и Шотландии состоится 11 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.