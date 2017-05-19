Аксель Витсель: "В России чувствую себя как дома"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, выступающий за "Тяньцзинь", отметил прогресс сборной Бельгии под руководством главного тренера Роберто Мартинеса, а также его ассистента Тьерри Анри. Также хавбек отметил, что его главная мечта – выиграть чемпионат мира-2018.

– Мартинес изменил тактическую схему игры сборной, и сейчас мы наслаждаемся нашим футболом, – цитирует пресс-служба ФИФА Витселя. – Интенсивность тренировок стала выше, мы играем в командный футбол. Думаю, с этим специалистом нас ждет большое будущее. Что касается Анри, то он передает свой богатый опыт игрокам, особенно выступающим в атаке. Лучшего учителя пожелать нельзя.

С удовольствием вернусь в Россию на чемпионат мира, там я чувствую себя как дома. Я провел хорошее время в "Зените". Моя главная мечта – поехать на мировое первенство и выиграть его.