Аксель Витсель: "Крупная победа над Эстонией – отличное завершение 2016 года"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после матча отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией (8:1) выразил удовлетворение последней игрой за национальную команду в 2016 году. Хавбек "Зенита" вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.
– Отличное завершение 2016 года – мы показали нашим болельщикам игру топ-уровня. Четыре победы в четырех матчах в группе, – написал на своей странице в Instagram Витсель.
МаксВ
Для того, чтобы твоя игра была признана игрой топ-уровня, нужно победить соперника топ-уровня, дурачок. Кого вы победили?))))))))))))). Ты и в зените так же играешь: гроза слабачков))))))))))))))))))). И перестань на каждом углу плакать, что уйдешь в Ювентус. Когда зенит займет четвертое место, тебя позовет только Кальяри, идиот.
05:00