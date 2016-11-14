03:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аксель Витсель: "Крупная победа над Эстонией – отличное завершение 2016 года"

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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после матча отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией (8:1) выразил удовлетворение последней игрой за национальную команду в 2016 году. Хавбек "Зенита" вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

– Отличное завершение 2016 года – мы показали нашим болельщикам игру топ-уровня. Четыре победы в четырех матчах в группе, – написал на своей странице в Instagram Витсель.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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МаксВ

Для того, чтобы твоя игра была признана игрой топ-уровня, нужно победить соперника топ-уровня, дурачок. Кого вы победили?))))))))))))). Ты и в зените так же играешь: гроза слабачков))))))))))))))))))). И перестань на каждом углу плакать, что уйдешь в Ювентус. Когда зенит займет четвертое место, тебя позовет только Кальяри, идиот.

05:00

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