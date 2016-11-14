Аксель Витсель: "Крупная победа над Эстонией – отличное завершение 2016 года"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после матча отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией (8:1) выразил удовлетворение последней игрой за национальную команду в 2016 году. Хавбек "Зенита" вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

– Отличное завершение 2016 года – мы показали нашим болельщикам игру топ-уровня. Четыре победы в четырех матчах в группе, – написал на своей странице в Instagram Витсель.