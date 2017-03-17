Аксель Витсель: "Чувствую гордость и благодарность за то, что меня вызвали в сборную Бельгии"

Бывший полузащитник "Зенита", сейчас выступающий за "Тяньцзинь", Аксель Витсель поблагодарил тренерский штаб за вызов в сборную Бельгии. Футболист в своем "Инстаграме" написал, что он благодарен за предоставленный шанс и обещает выкладываться на поле на сто процентов.

– Представлять сборную Бельгии для меня – честь и долг, – написал Витсель. – Я чувствую гордость и благодарность за то, что меня вызвали в команду. Я выложусь на сто процентов в футболке сборной для достижения наших целей.

Напомним, что матч Бельгия – Греция состоится 25 марта, игра Россия – Бельгия пройдет 28 марта и станет первой на стадионе "Фишт" в Сочи.