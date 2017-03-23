Ахмедов не помог Узбекистану избежать поражения от Сирии, Ирак и Австралия сыграли вничью

В матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 группы A сборная Узбекистана в гостях уступила Сирии – 0:1. В составе узбекской сборной все 90 минут на поле провел полузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов, ранее выступавший за "Анжи" и "Краснодар".

В другой игре этой же группы Китай дома переиграл Корею – 1:0.

Матч группы B между Ираком и Австралией завершился вничью – 1:1. Другая встреча этой группы между Таиландом и Саудовской Аравией завершилась разгромной победой гостей – 3:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа А

Сирия – Узбекистан – 1:0 (0:0)

Китай – Корея – 1:0 (1:0)

Группа B

Ирак – Австралия – 1:1 (0:1)

Таиланд – Саудовская Аравия – 0:3 (0:1)