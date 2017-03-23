17:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ахмедов не помог Узбекистану избежать поражения от Сирии, Ирак и Австралия сыграли вничью

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В матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 группы A сборная Узбекистана в гостях уступила Сирии – 0:1. В составе узбекской сборной все 90 минут на поле провел полузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов, ранее выступавший за "Анжи" и "Краснодар".

В другой игре этой же группы Китай дома переиграл Корею – 1:0.

Матч группы B между Ираком и Австралией завершился вничью – 1:1. Другая встреча этой группы между Таиландом и Саудовской Аравией завершилась разгромной победой гостей – 3:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа А

Сирия – Узбекистан – 1:0 (0:0)

Китай – Корея – 1:0 (1:0)

 

Группа B

Ирак – Австралия – 1:1 (0:1)

Таиланд – Саудовская Аравия – 0:3 (0:1)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

В футболе победа с разницей в 3 или в 4 мяча - это крупная победа. Разгромной называется победа в 5 и более мячей.

17:16

сосед китайцев

итак,от азии, арабы уже наверняка..китайцы молодцы конечно-предоставили узбекам такой шанс,а те...ну не хотят на чм ехать,хоть ты тресни...лет 5,и китайские болелы будут самыми болельными в мире

17:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ