Афобе не смог дебютировать за сборную ДР Конго из-за ошибки англичан

Нападающий "Борнмута" Беник Афобе не смог дебютировать в составе сборной Демократической Республики Конго из-за ошибки, допущенной Футбольной Ассоциации Англии (FA), утверждает Daily Mail. Ранее форвард играл за юношескую команду Англии, но потом решил сделать выбор в пользу исторической родины.

23-летний футболист должен был выйти на поле 13 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Гвинеей, но не был зарегистрирован на эту встречу. FA допустила ошибку, направив документы в федерацию футбола Республики Конго.