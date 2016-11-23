14:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Афобе не смог дебютировать за сборную ДР Конго из-за ошибки англичан

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Нападающий "Борнмута" Беник Афобе не смог дебютировать в составе сборной Демократической Республики Конго из-за ошибки, допущенной Футбольной Ассоциации Англии (FA), утверждает Daily Mail. Ранее форвард играл за юношескую команду Англии, но потом решил сделать выбор в пользу исторической родины.

23-летний футболист должен был выйти на поле 13 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Гвинеей, но не был зарегистрирован на эту встречу. FA допустила ошибку, направив документы в федерацию футбола Республики Конго.

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