23:18 15 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аэропорт в Калининграде, возможно, будет готов лишь за 2,5 месяца до ЧМ-2018

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Калининградский аэропорт "Храброво" будет полностью реконструирован лишь за 2,5 месяца до начала чемпионата мира-2018, сообщает regnum.ru со ссылкой на гендиректора аэропорта Александра Корытного. Ранее стало известно, что строительство объекта отстает от графика более чем на 9 месяцев. 

- Это самый пессимистичный прогноз, – уточнил Корытный. – Он не устраивает на данном этапе Министерство спорта, транспортную дирекцию, где-то с позицией ФИФА это не стыкуется, потому что нужно это сделать раньше, чтобы аэропорт в тестовом режиме проработал определенный промежуток времени. Но это реальные цифры, озвученные собственником. И эти цифры он планирует защищать, биться и настаивать, потому что давать снова какие-то обещания, строить замки на песке не хотелось бы.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://regnum.ru/news/economy/2192944.html

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