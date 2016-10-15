Аэропорт в Калининграде, возможно, будет готов лишь за 2,5 месяца до ЧМ-2018

Калининградский аэропорт "Храброво" будет полностью реконструирован лишь за 2,5 месяца до начала чемпионата мира-2018, сообщает regnum.ru со ссылкой на гендиректора аэропорта Александра Корытного. Ранее стало известно, что строительство объекта отстает от графика более чем на 9 месяцев.

- Это самый пессимистичный прогноз, – уточнил Корытный. – Он не устраивает на данном этапе Министерство спорта, транспортную дирекцию, где-то с позицией ФИФА это не стыкуется, потому что нужно это сделать раньше, чтобы аэропорт в тестовом режиме проработал определенный промежуток времени. Но это реальные цифры, озвученные собственником. И эти цифры он планирует защищать, биться и настаивать, потому что давать снова какие-то обещания, строить замки на песке не хотелось бы.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.