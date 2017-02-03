Аэропорт в Екатеринбурге будет готов к ЧМ-2018 к концу года

Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге будет к концу года полностью готов к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС. В пятницу уральскую столицу в рамках визита посетил глава РФС и координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

- Уже на сегодняшний день аэропорт готов принять то количество пассажиров, которое будет во время чемпионата мира, - сказал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов. - К турниру в аэропорту до 71 было увеличено количество мест стоянок, осталось доделать три. Программой развития транспортной системы была предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы по второй полосе мы закончим в августе, затем сделаем категорированной первую полосу - таким образом, к декабрю будут готовы обе полосы, то есть аэропорт до конца года будет полностью готов к чемпионату мира.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.