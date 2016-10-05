Аэропорт "Шереметьево" начал модернизацию инфраструктуры к ЧМ-2018

Московский аэропорт "Шереметьево" ввел в эксплуатацию первый участок выделенной полосы для общественного транспорта, основная цель которой - улучшение инфраструктуры к ЧМ-2018, сообщает ria.ru. Полоса расположена на отрезке от терминалов F и E до терминала D. В дальнейшем планируется протянуть ее до пересечения с трассой M11 "Москва - Санкт-Петербург".

В рамках подготовки к чемпионату мира аэропорт планирует приобрести устройства видеофиксации для устранения нарушений стоянки автомобилей.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В Москве его примут стадионы "Открытие Арена" и "Лужники". На домашней арене "Спартака" состоятся четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала. В "Лужниках" пройдет матч открытия с участием сборной России и еще три игры группового турнира, а также поединок 1/8 финала, полуфинал и финал.