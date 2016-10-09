Адам Навалка: "В первом тайме с Данией Польша играла великолепно"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Данией (3:2) выразил удовлетворение победой. В составе его команды все три гола провел Роберт Левандовски.

– Мы ждали, что встреча получится энергозатратной и изучали различные варианты, – приводит Tmw слова Навалки. – В первом тайме мы играли великолепно, постоянно атакуя и создавая преимущество. В перерыве нужно было что-то менять из-за травмы Милика. Гол в свои ворота обескуражил команду. Подобное было и в предыдущих матчах. Глику просто не повезло, но такие вещи случаются.