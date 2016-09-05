Адам Навалка: "Казахстан сыграл неожиданно"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка после матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против Казахстана (2:2) отметил, что соперник преобразился во втором тайме, а его команда не смогла отреагировать на это.

– В первом тайме мы контролировали игру. Даже при счете 2:0 в нашу пользу мы имели шансы, чтобы увеличить отрыв и обеспечить себе победу, – приводит Kazfootball слова Навалки. – Во втором тайме соперник преобразился. Первый мяч оказался сюрпризом. После второго гола сборной Казахстана было заметно, что соперник старался играть от обороны. Конечно, это было неожиданно, потому что, проиграв весь первый тайм, уступая в контроле мяча, было невозможно ожидать, что соперник так резко преобразится. Сейчас нам нужно проанализировать все эпизоды, особенно голевые моменты. И сделать работу над ошибками.