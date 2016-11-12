03:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Адам Навалка: "Эпизод с петардой и Левандовски мог закончиться трагедией"

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Главный тренер сборной Польши Адам Навалка после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с Румынией (3:0) выразил возмущение по поводу неприятного эпизода. Напомним, по ходу второго тайма болельщики кинули на поле петарду. Нападающий поляков Роберт Левандовски, стоявший к ней ближе всех, пытался указать арбитру на брошенный предмет. В этот момент петарда взорвалась, и футболист упал, держась за лицо. Тем не менее, он в итоге смог продолжить встречу и забил два гола.

– Очень неприятно, что такое произошло, – приводит Tmw слова Навалки. – Такое безответственное поведение болельщиков недопустимо. Это могло закончиться трагедией. Уверен, что УЕФА примет адекватные меры.

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